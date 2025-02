Japonski uradnik med popivanjem po službi izgubil zaupno dokumentacijo

Tokio, 11. februarja - Uradnik na japonskem finančnem ministrstvu je prejšnji teden izgubil torbo z zaupnimi dokumenti in osebnimi podatki o skoraj 200 osebah, potem ko je po službi zavil na pijačo in izgubil torbo. V njej je med drugim prenašal dokumente o osumljenih tihotapcih drog, pa tudi o fizičnih osebah, ki so naročala konopljina semena.