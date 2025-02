Nekatere države ZDA napovedale protiukrepe

Pariz/Bruselj/London/Seul, 11. februarja - Nekatere države so ZDA, ki so sredi marca napovedale uveljavitev 25-odstotnih carin na uvoz aluminija in jekla, napovedale ostre protiukrepe. Med njimi so EU, Kanada in Južna Koreja, medtem ko so v Veliki Britaniji v napovednih nekoliko bolj previdni.