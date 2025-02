Na matineji redkih boleznih izpostavili pomen podpore in vlogo žensk

Ljubljana, 11. februarja - Na matineji Združenja za redke bolezni pred svetovnim dnevom redkih bolezni, ki ga obeležujemo zadnji dan v mesecu, so sogovorniki izpostavili pomen Centra za redke bolezni, ki nudi celostno obravnavo in podporo bolnikom ter družinam. Pogovor se je dotaknil tudi žensk in redkih boleznih, kjer so spodbudili iskanje podpore pri različnih združenjih.