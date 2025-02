Šmarski policisti zasegli okrog 400 sadik konoplje

Šmarje pri Jelšah, 11. februarja - Policisti so pri 36-letnem državljanu Srbije na območju Šmarja pri Jelšah odkrili prostor, prilagojen za gojenje konoplje, ter mu zasegli okoli 400 sadik te rastline. Odvzeli so mu prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Celje.