Zavod: Nočno kolesarjenje po gozdu vznemirja divje živali

"V zadnjem času se med kolesarskimi navdušenci širi nov trend nočnega kolesarjenja po gozdu. Čeprav je takšna rekreacija mogoče komu izziv, pa ima lahko resne posledice za gozdne živali," je danes sporočil zavod.

Zaradi hitrega tempa življenja, številnih popoldanskih obveznosti in v hladnejšem delu leta tudi krajšega svetlega dela dneva marsikdo išče možnosti za nočno rekreacijo v naravi, a nočno kolesarjenju po gozdu grobo posega v življenjski prostor gozdnih živali, zato ga tako zavod za gozdove kot tudi inšpekcija za gozdarstvo in lovstvo odsvetujeta.

"Tovrstne motnje v gozdu, ki vključujejo močno osvetljevanje, lahko zelo zmotijo naravni ritem živali, jih po nepotrebnem vznemirjajo in jim povzročajo stres, kar lahko negativno vpliva tudi na njihovo zdravstveno stanje. V nočnem času se številne živali prehranjujejo, spet druge pa ga izkoristijo za počitek in umiritev. Poleg tega so v zimskem delu leta številne vrste divjadi že breje, zveri pa so sredi paritvene sezone, zato je to obdobje še posebej občutljivo," so opozorili.

Spomnili so, da je človek s svojimi vplivi in posegi, kot so gradnja cest in naselij, že močno zožil življenjski prostor gozdnim živalim in otežil njihovo prehajanje med območji. "Zato je prav, da se jih vsaj v nočnem času ne vznemirja, k odgovornemu in spoštljivemu ravnanju pa nas poziva tudi gozdni bonton Skrbno z gozdom," so zapisali.

Možnosti za rekreacijo je veliko, pravi zavod in poziva k izbiri možnosti, ki čim manj vplivajo na gozd in divje živali. "Nočni vožnji pa se raje izognimo ter spoštujmo naravo in njene prebivalce," poziva.