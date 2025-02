Založba Miš z novimi prevodi in slikanicami

Ljubljana, 11. februarja - Založba Miš je danes v knjigarni Konzorcij predstavila nove slikanice za mladino ter otroke in prevedeno leposlovje, med njimi romana Zaje*ali smo in Ljubljena ter slikanico o različnih pomenih mavrice. Kot je povedala literarna kritičarka in urednica Gaja Kos, pri založbi Miš v tekočem letu načrtujejo izid okoli 50 knjig.