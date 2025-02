Novo pokopališče v Ankaranu bo začelo delovati marca

Ankaran, 11. februarja - V Ankaranu so danes predstavili novo pokopališče, ki bo ob tamkajšnji škofiji začelo obratovati s 1. marcem. Projekt, ki se je vlekel več kot 20 let, bo občanom ponudil 536 grobov, poslovilni objekt in polje za raztros pepela. V naslednjih dneh na občini ponujajo tudi možnost ogleda s projektantom, so povedali na novinarski konferenci.