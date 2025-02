Ob italijanskem dnevu spomina opozorila o sprevračanju zgodovine

Ljubljana, 11. februarja - Ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije sta Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije in Mednarodna mreža antifašistov opozorili na sprevračanje in zlorabo zgodovinskih dejstev ter zamolčanje fašističnega nasilja in grozot italijanske okupacije.