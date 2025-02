Zagovornik načela enakosti lani svetoval 550 ljudem in izdal več kot 100 priporočil

Ljubljana, 11. februarja - Zagovornik načela enakosti v rednem letnem poročilu za leto 2024 ugotavlja, da so svetovali 550 ljudem in dali več kot 100 priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije. Izdani pa sta bili tudi dve pomembni razsodbi sodišč, ki potrjujeta strokovno delovanje ekipe Zagovornika, so zapisali v sporočilu za javnost.