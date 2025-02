Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju Telekom

Ljubljana, 11. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,73 odstotka. Dopoldne so se pocenile le delnice Krke, medtem ko se preostali blue chipi dražijo, nekateri za več kot dva odstotka. Najbolj zanimive so zaenkrat delnice Telekoma Slovenije, s katerimi so borzni posredniki opravili za 1,1 milijona evrov prometa.