Na območju PU Maribor hišne preiskave zaradi izsiljevanja in lahke telesne poškodbe

Maribor, 11. februarja - Kriminalisti danes na območju Policijske uprave (PU) Maribor izvajajo hišne preiskave več zasebnih prostorov ter osebnih vozil. Pri tem iščejo dokaze zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja in povzročitve lahke telesne poškodbe. Trem osumljencem so odvzeli prostost, so sporočili s PU Maribor.