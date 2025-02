Poročilo: Trenutno prevladujoče prakse ohranjajo vzroke izgube biotske raznovrstnosti

Ljubljana, 11. februarja - Trenutno prevladujoči pogledi in prakse ohranjajo ter krepijo temeljne vzroke izgube biotske raznovrstnosti in narave, ugotavlja nedavno objavljeno poročilo preobrazbenih spremembah Medvladnega odbora za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. Pri njegovi pripravi je sodelovalo več kot sto strokovnjakov, med njimi tudi iz Slovenije.