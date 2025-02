Fundacija za šport po objavi razpisa odprla tudi aplikacijo za prijavo

Ljubljana, 11. februarja - Fundacija za šport (FŠO) je po objavi razpisa za sofinanciranje programov športa in gradnje športnih objektov v letošnjem letu, ko je na voljo rekordnih 13,6 milijona evrov, danes odprla tudi spletno aplikacijo za prijavo. Razpis bo odprt do ponedeljka 10. marca, do 12. ure.