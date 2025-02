Na konferenci o prednostnih in slabostih načinov odločanja v zunanji politiki EU

Ljubljana, 11. februarja - Če želi EU biti pomembna igralka v svetu, je treba povečati njeno učinkovitost, so se strinjali na današnji mednarodni konferenci Odločanje z vetom ali kvalificirano večino v skupni zunanji in varnostni politiki EU. Pri tem so omenjali prednosti in slabosti odločanja s soglasjem in kvalificirano večino v skupni zunanji in varnostni politiki.