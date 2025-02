Prenovljeni prezbiterij cerkve na Kostanjevici v novem sijaju

Nova Gorica, 15. februarja - Cerkev frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici je po zaključku obnovitvenih del v prezbiteriju ponovno zasijala. V zadnjih sedmih letih so jo popolnoma obnovili; v zadnjem sklopu so obnovili štukature iz druge polovice 17. stoletja in poslikave s konca 19. stoletja.