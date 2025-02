Velenjska občina vzpostavlja digitalno platformo za pametno mesto

Velenje, 11. februarja - Velenjska občina vzpostavlja celovito digitalno platformo za pametno Velenje. Ključne storitve želijo povezati v sodobno digitalno platformo, ki bo omogočala boljše odločanje, učinkovitejše storitve in lažji dostop do informacij za občane. Prvi rezultat bo uvedba mestne kartice, so sporočili z občine.