Vreme: Večinoma suho

Ljubljana, 11. februarja - Danes bo oblačno, v južni Sloveniji niso izključene občasne rahle padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine. Pogostejše bodo v zahodnih krajih, v severnih bo večinoma suho. V notranjosti bo po nižinah deloma deževalo deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno. Tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo popoldne prehodno zapihal jugozahodnik, topleje bo. V noči na petek bodo padavine zajele večji del države in nato čez dan od severa ponehale. Več jih bo v južni polovici Slovenije. Tudi po nižinah bo večinoma snežilo. Spet bo hladneje, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad severno in vzhodno Evropo ter nad Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Plitev ciklon z vremensko fronto pa se zadržuje nad severno Francijo, Beneluksom in jugovzhodno Anglijo. Pri tleh od jugovzhoda doteka nad naše kraje vlažen in še nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo oblačno vreme, predvsem v Istri in Hrvaškem Primorju ter v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. V Kvarnerju bo zapihala šibka burja. V sredo bo večinoma oblačno. Predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bodo občasne padavine. V notranjosti Hrvaške bo lahko občasno rahlo snežilo do nižin.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.