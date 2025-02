Young in Irving na tekmi zvezdnikov NBA zamenjala Antetokounmpa in Davisa

New York, 11. februarja - Košarkarja Atlante Trae Young in Dallasa Kyrie Irving bosta nastopila na tekmi zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA, ki bo 16. februarja v Chase Centru v San Franciscu. Oba sta vabilo prejela po poškodbah Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee) in Anthonyja Davisa (Dallas).