Pregled - šport, 10. 2. (ponedeljek)

NEW ORLEANS - Ekipa Philadelphia Eagles je zmagovalka 59. super bowla. V finalu lige ameriškega nogometa NFL v New Orleansu je s 40:22 prepričljivo premagala Kansas City Chiefs. Ti so lovili peti naslov, a v sedmem finalu ostali praznih rok, medtem ko je Philadelphia na čelu z najkoristnejšim igralcem Jalenom Hurtsom v petem finalu osvojila drugi naslov.

LJUBLJANA - Italijanski trener Fabio Soli je postal selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance. Petinštiridesetletnik je sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še dve leti, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Sergej Macura, Urban Kroflič, Žak Smrekar in Dan Duščak bodo prvič del slovenske članske reprezentance v košarki, v izbrano vrsto pa se je vrača Gregor Hrovat, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulić za zadnji dve kvalifikacijski tekmi za EP proti Ukrajini in Izraelu je petnajst igralcev. Od nosilcev igre iz preteklih kvalifikacijskih terminov bodo manjkali Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Zoran Dragić.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so pričakovano postali četrti udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar, ki bo 13. in 14. februarja na Kodeljevem v Ljubljani. V seštevku dveh tekem so bili prepričljivo boljši do Ilirije, v polfinalu pa se bodo pomerili z ECE Triglavom. Drugi polfinalni par je Krka - Šentjur.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je znova pokazal svojo dobrodelno plat. Prek svoje fundacije je za obnovo Los Angelesa po januarskih požarih namenil pol milijona dolarjev oziroma okoli 485.000 evrov.