Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje kljub napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi 25-odstotnih carin na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA sklenili v zelenem. Medtem so trgi čakali na inflacijo v ZDA in podatke o prodaji na drobno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.