Svetovna atletika v ženski konkurenci uvaja test z brisom ličnic

Ljubljana, 11. februarja - Svetovna atletika (WA) je pripravljena uvesti strožja pravila za transspolne športnike in športnike z različnim spolnim razvojem (DSD) vključno s testom ličnega brisanja za vse športnike na najvišji ravni, ki želijo tekmovati v ženskih kategorijah, poročata nemška tiskovna agencija dpa in britanski časopis The Guardian.