TV Slovenija s prenovljeno podobo studia in številnimi novostmi za gledalce

Ljubljana, 10. februarja - Na TV Slovenija so pripravili številne novosti, s katerimi želijo osrednji programski čas odpreti čim večjemu krogu gledalcev z raznolikim in vključevalnim programom. Med novostmi izpostavljajo novo dnevno nadaljevanko in razvedrilne oddaje pa tudi novo oddajo o zdravju. Sodobno in svežo podobo pa je dobil tudi studio za informativne programe.