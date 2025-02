Zaradi suma korupcije aretirali župana Tirane

Tirana, 10. februarja - Albanske oblasti so zaradi suma korupcije in pranja denarja aretirale župana Tirane Eriona Veliaja, je danes sporočilo albansko tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Na podlagi enakih obtožb so njegovi soprogi Arjoli Xoxa odredili hišni pripor, poročajo tuje tiskovne agencije.