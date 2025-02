V Varnostnem svetu ZN opozorila o grožnji IS mednarodnem miru

New York, 10. februarja - Terorizem Islamske države (IS) še naprej ogroža mednarodni mir in varnost, so na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN poudarjali predstavniki držav članic, ki so obravnavali redno pollletno poročilo generalnega sekretarja ZN na to temo. Veleposlanik Samuel Žbogar je pozval k celovitemu pristopu do problema.