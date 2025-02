Evropske borze v zelenem; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 10. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji očitno odmislili grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z novimi carinami na uvoz jekla in aluminija. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.