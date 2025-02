Na tehniških dnevih spoznavanje dela inženirjev skozi eksperimente

Ljubljana, 11. februarja - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani od danes do četrtka organizira tehniške dneve, na katerih želijo mladim v osnovni šoli približati svet gradbeništva, geodezije in okoljskega inženirstva. Učenci bodo skozi različne dejavnosti in eksperimente odkrivali poučne vsebine fakultete in spoznavali delo inženirjev.