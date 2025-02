Kmetje opozorili na zaraščanje Goričkega

Murska Sobota, 10. februarja - Svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota je na svoji drugi redni seji razpravljal o izzivih pomurskega, predvsem goričkega kmetijstva. Opozorili so na problematiko upadanja govedoreje in zaraščanja kmetijskih zemljišč. Slednje bi lahko zmanjšali z rejo krav dojilj, so menili.