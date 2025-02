Cedevita Olimpija zadnja udeleženka zaključnega turnirja pokala Spar

Ljubljana, 10. februarja - Košarkarji Cedevite Olimpije so pričakovano postali četrti udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar, ki bo 13. in 14. februarja na Kodeljevem v Ljubljani. V seštevku dveh tekem so bili prepričljivo boljši do Ilirije, v polfinalu pa se bodo pomerili z ECE Triglavom.