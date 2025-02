Na sojenju za smrt otroka v Svetem Lovrencu zaslišali štiri priče

Celje, 10. februarja - Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem štirih prič nadaljevalo sojenje materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Kot so povedali zaslišani, naj bi od obtoženega kupovali mamila, pogosto so tudi prihajali k njemu domov, je medijem povedal eden izmed zagovornikov obtoženih.