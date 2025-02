McDonald's z nižjim četrtletnim dobičkom

New York, 10. februarja - Ameriška veriga restavracij hitre prehrane McDonald's je v zadnjem četrtletju lanskega leta v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2023 utrpela padec čistega dobička za odstotek na dve milijardi dolarjev oziroma 2,8 dolarja na delnico. Prihodki se skoraj niso spremenili in so znašali 6,4 milijarde dolarjev, poroča televizija CNBC.