Na dražbi ponovno prodali primerek prve izdaje Harryja Potterja in kamna modrosti

London, 11. februarja - Na dražbi avkcijske hiše NLB Auctions, ki ima sedež v Paigntonu v grofiji Devon na jugozahodu Anglije, so primerek prve izdaja prvenca JK Rowling o čarovniškem vajencu Harryju Potterju prodali za 18.000 britanskih funtov (21.605 evrov). Prodani izvod knjige Harry Potter in kamen modrosti je eden od prvih 500 izvodov, ki so jih natisnili leta 1997.