V zadevi Trenta znova zaslišali sodnega izvedenca Nahtigala

Celje, 10. februarja - Celjsko sodišče je v nadaljevanju sojenja prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima zaradi domnevno spornih poslov z nepremičninami v Trenti danes znova zaslišalo sodnega cenilca Franca Nahtigala, ki je kot prvi za sodišče izdelal cenitev premoženja in ga ocenil na dobrih 100.000 evrov. Tokrat se je opredelil do precej nižje cenitve Sicgrasa.