Pozivi k bojkotu trgovin tudi v Romuniji in Bolgariji

Bukarešta/Sofija, 10. februarja - Po zgledu Hrvaške so potrošnike k bojkotu trgovin pozvali tudi v Romuniji in Bolgariji. Naj se izogibajo supermarketom, so skrajno desni politiki Romune pozvali danes, v Bolgariji pa so bojkot napovedali za četrtek, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.