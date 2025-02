V Strasbourgu ob nasprotovanju slovenskih in hrvaških evroposlancev razstava o fojbah

Strasbourg, 10. februarja - V Evropskem parlamentu v Strasbourgu bodo drevi odprli razstavo ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki jo pripravlja evroposlanec iz vrst skrajno desnih Bratov Italije Stefano Cavedagna. Slovenski in hrvaški poslanci iz levosredinskih skupin so že pred odprtjem izrazili nasprotovanje razstavi.