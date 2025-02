Policija, inšpektorata in Furs s skupnim nadzorom prevozov oseb in blaga

Ljubljana, 10. februarja - Policija, inšpektorata za delo in za infrastrukturo ter Finančna uprava RS (Furs) so na Logu ter med Lukovico in Blagovico danes izvedli poostrena usmerjena nadzora prevozov oseb in blaga. Med drugim so preverjali tehnično brezhibnost vozil, shranjevanje tovora in spoštovanje predpisov na področju delovnega časa mobilnih delavcev.