Na letošnji Münchenski varnostni konferenci tudi o miru v Ukrajini

München, 13. februarja - V Münchnu bo od petka do nedelje potekala 61. Münchenska varnostna konferenca. V ospredju bodo glavni zunanjepolitični in varnostni izzivi, med njimi vnovič vojna v Ukrajini, tudi v luči dogovora predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, o začetku mirovnih pogajanj. Dogodka se bo udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.