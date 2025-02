Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strmejša pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko ob večji obremenitvi sproži kložasti plaz. Vetru izpostavljene lege so spihane; snežni zameti so predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in prevalov ter v grapah. Težava so pomrznjene in poledenele snežne površine, brez uporabe ustrezne opreme je verjetnost zdrsa velika. Pod okoli 2300 metri je snežna odeja večinoma stabilna, le v zavetrnih legah so tu in tam manjše snežne akumulacije, ki se lahko na strmih pobočjih pod obremenitvijo speljejo in povzročijo padec ali zdrs po trdi podlagi.

Snežna odeja se počasi preobraža, bolj intenzivno na prisojnih pobočjih. Marsikje na prisojah je skorja že tako debela, da drži našo težo. Z izjemo naših najvišjih vrhov je spodnja plast snega na debelo pomrznila in zdrži veliko obremenitev, tudi v zametih in na zelo strmih pobočjih. Na trdi podlagi se ponekod v zatišnih in bolj senčnih legah najde okoli 20 centimetrov bolj rahlega snega.

Danes je v gorah oblačno, v sredogorju tudi megleno. Popoldne bo v južnih in zahodnih Julijcih nad 1000 metri lahko naletaval sneg, količina bo majhna in ne bo vplivala na stabilnost snežne odeje. Na 1500 metrih bo okoli 0, na 2000 metrih okoli -2 stopinji Celzija, veter bo šibak. Podobno megleno in oblačno vreme se bo nadaljevalo do četrtka. V torek bo malce hladneje z -2 na 1500 metrih in -3 na 2000 metrih. V sredo dopoldne bodo predvsem v južnih Julijcih rahle padavine. V četrtek čez dan bo predvidoma več sonca.

Snežne razmere bodo ostale podobne vsaj do četrtka. Zaradi oblačnega vremena bo sneg čez dan ostal pomrznjen tudi na prisojah.