V Italiji slovesnosti s pozivi k ohranitvi spomina na žrtve fojb

Rim/Bazovica, 10. februarja - Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob današnjem dnevu spomina na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre in Dalmacije obsodil nasilje, ki so ga zagrešili Titovi partizani, in opozoril, da so bili ti dogodki v preteklosti prezrti. Premierka Giorgia Meloni pa je poudarila, da Italija ne bo pozabila teh dogodkov.