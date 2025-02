V drugo bo z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvene delavce poskusila NSi

Ljubljana, 10. februarja - NSi predlaga vzpostavitev kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca. Za to so se sicer že lani neuspešno zavzele zbornice s področja zdravstva, ki so predlagale spremembe kazenskega zakonika v delu, ki govori o napadu na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. NSi pa zdaj predlaga dopolnitve člena ogrožanja varnosti pri delu.