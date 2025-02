Judoistična reprezentanca za EP v Podgorici dobiva obliko

Ljubljana, 11. februarja - Premierna izvedba judoističnega tekmovanja Ljubljana European Open in s tem povezane priprave so dale prvi vpogled v delo reprezentantov in oblikovanje ekipe za aprilsko evropsko prvenstvo v Podgorici. Čeprav bo odsotnih kar nekaj prvokategornikov, športni direktor zveze Grega Brod napoveduje, da na EP pričakuje deseterico tekmovalcev.