Inženirska zbornica za ustrezno oskrbo Istre z vodo predlaga dodaten zadrževalnik

Ljubljana, 10. februarja - Predstavniki Inženirske zbornice Slovenije so na ministrstvo za naravne vire in prostor naslovili dopis o oskrbi s pitno vodo v 12 primorskih in kraških občinah. V njem pozdravljajo medobčinski projekt, ki obsega tudi povezovalne vodovode, a ta po njihovem mnenju ne zagotavlja dolgoročne rešitve. Zato predlagajo dodaten zadrževalnik vode.