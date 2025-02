V Veliki Britaniji januarja pri nezakonitem delu pridržali več kot 600 migrantov

London, 10. februarja - V Združenem kraljestvu so januarja prijeli več kot 600 migrantov, ki so nezakonito opravljali delo, so danes sporočile britanske oblasti. V sklopu intenzivnejših prizadevanj laburistične vlade za boj proti neurejenim migracijam so jih pridržali med preiskavami več sto objektov, med drugim kozmetičnih salonov, restavracij, avtopralnic in trgovin.