V Kolumbiji vladna kriza po pozivu predsednika k odstopu ministrov

Bogota, 10. februarja - Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je v nedeljo ministre in nekatere druge visoke uradnike pozval k odstopu, pri čemer je bil kritičen do dela vlade. Več uradnikov, med njimi ministre za trgovino, šolstvo in zdravstvo, je obtožil, da zaostajajo pri izvajanju ključnih projektov. Doslej so odstopili trije ministri.