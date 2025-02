Senat notranjega ministrstva ugodil pritožbi Mariborke zoper ravnanje policista ob prijavi homofobnih napadov

Ljubljana, 10. februarja - Senat notranjega ministrstva je ugodil pritožbi knjigarne Mariborka v zvezi z delom policista ob prijavi homofobnih napadov, so sporočili iz Mariborke. Senat je odločil, da sta oba razloga v pritožbi utemeljena, s tem pa potrdil, da je policist v postopku neprimerno komuniciral in da je ob obravnavi opustil dolžno ravnanje po zakonu, so zapisali.