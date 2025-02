Umetna inteligenca povečuje stopnjo brezposelnosti v panogi IT

New York, 10. februarja - Vse večja uporaba umetne inteligence v ZDA še naprej negativno vpliva na trg dela v panogi informacijske tehnologije (IT), pri čemer se stopnja brezposelnosti v tem ključnem sektorju povečuje. Število brezposelnih strokovnjakov s področja IT se je z 98.000 decembra lani povečalo na 152.000 januarja letos, je poročal časnik Wall Street Journal.