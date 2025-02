Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 10. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se prvi dan novega trgovalnega tedna večinoma višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,28 odstotka. V prvi kotaciji izgubljajo delnice Krke, ki so bile obenem najbolj prometne. Za več kot odstotek se medtem krepijo delnice Luke Koper in NLB.