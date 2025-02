Analitiki po svetu bolj optimistični glede gospodarske rasti

München, 10. februarja - Ekonomisti po svetu letos pričakujejo povprečno stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v višini 2,9 odstotka. To pomeni, da so izboljšali pričakovanja, saj so za lani napovedovali gospodarsko rast v višini 2,6 odstotka. Še posebej so optimistični analitiki v Afriki in Aziji, nekoliko bolj previdni so v Evropi in Ameriki.