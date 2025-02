Hudomušni slikopisi za bolj sproščen obisk na pediatrični kliniki

Ljubljana, 10. februarja - Ljubljanska pediatrična klinika je v sodelovanju z ilustratorko Špelo Guček in akademijo za likovno umetnost in oblikovanje izdala pet slikopisov za otroke. Knjižice jih na njim razumljiv in malce hudomušen način seznanijo s tem, kaj jih čaka ob obisku na kliniki, da se bodo počutili bolj sproščeno in jih ne bo strah, so sporočili iz UKC Ljubljana.