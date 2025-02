Projekt dograditve tribun v Murski Soboti s sofinanciranjem države

Murska Sobota, 10. februarja - Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 uvrstila projekt dograditve tribun na stadionu v Murski Soboti. Investicijo, ocenjeno na skoraj 1,3 milijona evrov, bo do 500.000 evrov sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Stadion bo dobil 500 sedežev, gradnjo naj bi začeli poleti, zaključili pa do 31. avgusta 2026.