V Seni zdaj ogrožene vrste školjk

Pariz, 10. februarja - Reka Sena je prirediteljem olimpijskih iger v Parizu povzročala številne težave, grozile so celo odpovedi tekem. Vedno znova je bila vprašljiva kakovost vode. Kot kaže, so ukrepi za izboljšanje kakovosti vode prinesli uspeh, saj so znanstveniki potrdili, da so v Seni odkrili kar tri vrste ogroženih školjk, poročajo agencije.